SEITSME EUROGA REISILE | Viis lennukampaaniat, mis muudavad lendamise kõvasti odavamaks

Kõikide kampaaniate puhul on tähtis märgata, et müüki paisatud lennupiletite kogus on piiratud. Kui konkreetse hinnaga piletitüüp müüakse läbi, siis liiguvad turule kallimad piletid. Samuti on taolistel lennufirmadel igal juhul nõudluse-pakkumise poolt dikteeritud dünaamilised hinnad.



1. Ryanair 24-tunnine välkmüük: lennupiletid al 12,49 € — vaata SIIT.

2. Värske Ryanair promokood: lennud Helsingist al 7,99 € — vaata SIIT.

3. airBalticu suur lennukampaania 2022-2023 al 19 € — vaata SIIT.

4. Ryanair hilise suvepäikese kampaania al 21,99 € — vaata SIIT.

5. Ryanair linnapuhkuste kampaania al 7,99 € — vaata SIIT.



Kuigi kampaaniaid korraldatakse tihti, siis need ei ole üldjuhul „kahtlase maiguga“. 2022. aasta suvest oodatakse suuremat sorti turismipidu, mistõttu on Ryanair antud ajaperioodiks ette valmistanud rohkem müügikampaaniaid.



Juba pikemat aega on ennustatud odavamate piletite ära kadumist, kuid hetkeseisuga pole see veel juhtunud. Nii Eestist kui lähinaabrite juurest saab lennata erinevatesse Euroopa sihtkohtadesse alla 50-euroste edasi-tagasi piletitega.



Oleme korduvalt kirjutanud odavlennufirmadega seotud muredest. Kindlasti tasub endale selgeks teha, millise pagasiga oled reisile minemas ning kas konkreetne lennujaama asub ikkagi sulle kui lennureisijale mõistlikus asukohas.



Suviseid reise planeerides on odavlennunduse seisukohast hetkel üks soodsamaid hetki piletite soetamiseks. Kui juba sarnaseid kuupäevi hakata näiteks augusti keskpaigas septembrikuu lõpuks broneerima, siis võivad olla hinnad isegi 5-kordseks kerkinud.