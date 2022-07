Pelgad turistidehorde? 10 kohta, kuhu sel juhul juulis reisida tasub

Juuli on tippaeg loomasõprade jaoks Keeniasse reisimiseks. Seal kestab kuiv hooaeg juunist oktoobrini ning juulis on loomad siirdumas Masai Mara rahvuskaitsealale. Aafrika uhkeid loomi saab siis imetleda lausa rändkarjade kaupa.

Vanalinna karismast õhkuv Budva on põnev segu ajaloost ja kaasaajast. Aadria mere kaldal asuv väikelinn on piirkonna tähtsaim turismikeskus. Selle ööelu on vilgas ning vähemalt linna restoranid ja baarid ei pidurda neid, kes ohtralt kulutada soovivad. Kaunid liivarannad meelitavad ligi päikesekummardajaid ja veespordihuvilisi.

Pidustuste lahutamatuks osaks on ka maitsev tänavatoit ning peaaegu et kohustuslik tutvumine kohaliku kultuuriga, kuna atmosfäär on festivalide ajal vahetu ja avatud.

Gdański kesklinnast pooletunnise rongisõidu kaugusel on kena mereäärne linn Sopot, mis on suviti üks Poola populaarsemaid turismisihtkohti. Kesklinna läbib promenaad, mille ääres pakuvad oma toodangut kohvikud, terrassid ja kohalikku käsitööd müüvad boksid. Promenaadi lõpus avaneb vaade kaunile liivarannale ja poole kilomeetri pikkusele puitmuulile, mis väidetavalt on Euroopa pikim.

Juuli lõpus toimub Gdańskis Shakespeare'i festival, mis on üks suurimaid Shakespeare'i loomingule pühendatud festivale maailmas. Lisaks näidenditele toimuvad kontserdid ning on võimalus osaleda töötubades ja seminaridel.

Läänemere kaldal asetsev Gdańsk võlub turiste eriti suviti. Kunagine hansalinn on rikas kultuuriajaloo poolest ja selle kenadel promenaadidel on tunda Kesk-Euroopa hõngu.

4. juuli on Ameerika Ühendriikides rahvuspüha. Alaskal ei tähenda see aga samasugust ilutulestikku nagu mujal Ameerikas. Kohalikud eelistavad seda päeva tähistada hoopis grillipeoga pere ja sõprade seltsis.

USA suurim osariik Alaska on külastuseks sobivaim just juulis. Päevad on pikad nagu põhjamaal ikka ning ilm õues tegutsemiseks pehme. Alaska on sihtkohaks matkajatele ja loodusesõpradele. Selle kaunis loodus muudab aga ka keskmise turisti kergesti loodusränduriks. Laiaulatuslikud rahvusparkide alad lumiste mägede ja karmide metsadega lausa kutsuvad. Kohalikud reisikorraldajad organiseerivad ekskursioone karude elu jälgimiseks või ka piirkonnas sukelduvate vaalade imetlemiseks.

Kaunis Stockholm võlub ikka ja aina. Alati ei pea ju väga kaugele minemagi! Suvel on põhjapoolsed sihtkohad alati head. Ainuüksi laevareis Rootsi on mõnus, pingevaba ja lõbus kogemus eelkõige lastega peredele. Linn ise aga pakub alati uusi elamusi.

Cornwall ja Jurassic Coast, Suurbritannia

Suurbritannia läänepoolseim poolsaar Cornwall on kanarbikunõmmedega kaetud mägismaa, mis laskub järskude kiviste nõlvadena merre. Poolsaare läänepoolseimat tippu nimetatakse Land’s Endiks, mis on suurepärane koht merelindude vaatlemiseks. Land's End Landmark pakub aga meelelahutuslikku tegevust kogu perele.

Cornwall on paljudele tuttavaks saanud ajaloolisest telesarjast Poldark. Teleseriaali kaunid maastikud on nüüdseks populaarne reisisihtkoht ja paljud reisijad saabuvad piirkonda just Poldarki-turistidena. Sarja maastikud on loetletud Visit Cornwalli infokaardil.

Cornwallist ida pool, Exeteri ja Bournemouthi linnade vahel, asub UNESCO kaitse all olev Jurassic Coast, mis on populaarne matkarada. Rannikuriba on umbes 150-kilomeetrine ala, mille moodustavad järsud kivivallid. See on paik, mis hõlmab 185 miljonit aastat geoloogilist ajalugu. Miljonite aastate taguseid organismide fossiile on siin leitud hästi säilinud kihtidest.

Cairns ja Suur Vallrahu, Austraalia

Austraalia Cairns ja lähedal asuv Port Douglas on peamised lähtepunktid Suurele Vallrahule suunduvatele ekskursioonidele. Juuli on piirkonna külastamiseks optimaalne aeg, kuna õhuniiskus on talvel madalaim ja temperatuur on keskmiselt 17–25 kraadi.

Kuna juulis on veetemperatuur jahedam ja sademeid vähem, on ka vee läbipaistvus kõige parem. Snorgeldamis- ja sukeldumisretked Suurele Vallrahule pakuvad sel ajal vapustavalt kauneid vaateid. Lisaks on juulis paljud ujujatele ohtlikud meduusiliigid soojematesse vetesse rännanud.

Cairnsi ja Port Douglase vahel asuv Kuranda ning Port Douglasest veidi põhja pool asuv Daintree vihmamets on juuli jahedama ilmaga vähem higistama panevad sihtkohad. Cairnsi ja Kuranda vahel sõitev rong lookleb piki vihmametsa mäekülge Rongisõidu saab ühendada ka retkega vihmametsa kohal mööda 7,5 km pikkust Skyraili ehk köisraudteed.

Umeå, Rootsi