Henrik Hololei Euroopa lennukaosest: me alles jõuame suuremate probleemideni

Üks lahendus, mida komisjon saab tagant tõugata, on lühendada lennujaama tööle võtmise aega. Ohutus ja turvalisus on lennunduses A ja O. Turvaalal tegutsevad töötajad peavad läbima julgeolekukontrolli. Mõnes riigis võtab see aega kaks nädalat, teises kümme või isegi 14. Seda protsessi saab Hololei sõnul kiirendada, seejuures julgeolekunõuetes järeleandmisi tegemata.

Direktoraat püüab siiski ettevõtteid aidata, et koos väljapääse leida. Paraku on ka kriisi ajal tihti nii, et lennujaamad mõtlevad ühtmoodi, lennufirmad teisiti. Pingeid on palju. Hololei andmetel on lennujaamades varasemaga võrreldes 40% vähem pagasikäitlejaid ja lennufirmadel on 15% vähem piloote.

„Teada on, et värbamisprotsess on pikk. Need, kel on struktuursed probleemid, alustasid hiljem,“ sõnas eesti tippametnik. Ta meenutas, et ka 2019. aasta suvel oli Euroopa lennunduses väga palju lendude hilinemist. Toona oli see küll rohkem lennuliiklusteeninduse probleemide tõttu.

Koroona tõstab pead

Hololei sõnul on probleemipuntra üks osa ka see, et keegi ei tea, kuidas käitub koroonaviirus sügisel. Nakatunute arvud on juba praegu üleval. Lennunduses on tehtud kalkulatsioone, kas lisatöötajaid on ikka mõttekas praegu palgata. Hololei on selles asjus kriitiline.

„Lennuplaanidesse on võetud siiski selgelt rohkem reise, kui suudetakse ära teenindada.“

„See on viga. Selline mõtteviis on väär. Meil on vaja lennundusse elastsust ja paindlikkust juurde. On näha, et need, kes tegid personali puhul õigeid otsuseid, on nüüd paremas seisus. Võtame või Helsingi lennujaama, kus on oluliselt vähem probleeme. Või Rooma Fiumicino – ka nemad on olnud rohkem valmis,“ tõi Hololei esile. Samal ajal nentis ta, et koroonaviirus mõjutab juba ka lennundussektori töötajaid, kes jäävad seetõttu koju. See on jällegi üks põhjuseid, miks lennud ära jäävad.

Palgad peavad kasvama

Viime teema streikideni, mis on samuti lennundust tabanud. Hololeid ei üllata see, et lennufirmad seisavad nendega silmitsi, sest inflatsioon on suur ja töötajad näevad, kui hinnas nad parasjagu on. Ametiühingud haistavad võimalust.

„Lennunduses on, olgem ausad, väga hästi tasustatud töökohti, aga ka väga madalalt tasustatuid. Eelkõige on viimaste seas need, kuhu ei leita praegu töötajaid. Nüüdses tööjõuolukorras ei ole võimalik samadel tingimustel inimesi palgata,“ viitas Hololei sellele, et probleeme leevendaksid palgatõus ja töötajatele vastu tulemine.

Tema sõnul on hämmastav, kui palju probleeme tuleb kivi alt välja. SAS, kel on niigi jätkusuutlikkusega probleeme, andis teada, et nende sajad piloodid streigivad. Brussels Airlines otsustas vähendada töötajate tööpinget ja jätab suve lõpuni ära 750 lendu. Nad ütlesid ausalt, et tööjõudu ei ole piisavalt ja ületunde ei sunni nad kedagi tegema.

