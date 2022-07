Veneetsia külastamiseks tuleb peagi sissepääsupilet osta

Veneetsiast saab maailma esimene linn, mis hakkab sissepääsupileteid müüma. Veneetsia turisminõunik Simone Venturini ütles, et see loodetavasti lahendab liiga paljude turistide probleemi, millega linn on aastakümneid silmitsi seisnud.

Pileti hind on kolmest eurost kümneni ja oleneb külastajate arvust. Mida rohkem turiste linnas on, seda kõrgem on ka hind. Venturini sõnul ei ole eesmärk linna sulgeda, vaid turiste hajutada ja vältida rahvamasse. „Veneetsia on siiski elav linn ja see peab selliseks ka jääma,“ kommenteeris ta.

Erandid

Veneetsia eelarvenõunik Michele Zuin selgitas, et kõik siiski ei pea piletit ostma. Seda ei pea tegema näiteks kohalikud, kes Veneetsias elavad, kuni 6-aastased lapsed ja erivajadusega inimesed. Samuti on pileti ostmisest vabastatud sugulasi külastavad inimesed ja need, kes tulevad vaatama spordi- või kultuuriüritusi.

Piletit ei pea ostma ka turistid, kes ööbivad Veneetsias hotellis, kuna nad on hotelli kaudu juba nn turistimaksu ära tasunud.

Zuin rõhutas, et eesmärk ei ole teenida raha, vaid hajutada turistide masse. Kogutud rahaga on plaanis alandada veneetslaste makse, mis on päris kõrged just turistide tõttu.

Piletite müügisüsteem avatakse sügisel. Trahv piletita külastuse eest on 50–300 eurot.