ISLAND | Karge, kuid hingematvalt kaunis riik, kus iga kurvi taga on järjekordne ebareaalne vaatepilt

Islandi reisijuht

Island on kiiresti muutunud üheks maailma parimaks reisisihtkohaks, kuid tundub siiani olevat hästi hoitud saladus. Võib-olla on see tingitud uimastavast looduslikust ilust või avatud maa-aladest, kus ei ole midagi muud kui islandi hobused ja aeg-ajalt ette juhtuv juga, mis tuletavad teile meelde, et te ei ole täiesti üksi. See on riik, kus ei ole ainult looduslikud imed, vaid ka õitsev kohalik kultuur, mis on tuntud külalislahkuse poolest ning omab tugevat rahvuslikku uhkust oma ajaloo ning mütoloogia üle.

Alates Sinisest laguunist kuni ikoonilise Skogafossi joani on Islandi maastik legendaarne – mõnikord lausa sõna otseses mõttes, sest paljud selle tuntuimad sihtkohad on viidatud viikingite mütoloogiates ja klassikalises kirjanduses. Kui külastate Islandit, valmistuge selleks, et iga kurvi taga on järjekordselt üks nii suurepärane vaatepilt, et see tundub olevat ebareaalne.

Riiki pääsemine: Eesti kodanikule on Islandile reisimine viisavaba.

Riiki sisenemise tingimused:

Islandile sisenemisel ei kehti enam reisipiirangud ning ei nõuta EL-i COVID digitõendi (vaktsineerimis- läbipõdemis- või testimistõend) olemasolu.

Kuidas minna?

Islandile on võimalik lennata Tallinna lennujaamast ühe vahemaandumisega Soomes. Kahe otsa pilet läbi Helsinki Reykjavíki jääb 300–500 euro vahemikku.

Parim aeg külastamiseks

Island on ilmastiku mõttes äärmuste riik ja parim aeg külastamiseks sõltub täielikult sellest, kuidas soovite oma reisi veeta. Virmaliste vaatamise tipphooaeg on septembrist märtsini, kuid sel ajal läheb riigis ka üsna külmaks ja päevavalgust jagub vaid umbes viieks tunniks. Juuni algusest kuni augusti lõpuni kestev periood on looduse imede külastamiseks ja kogu Ringtee kogemiseks sobilik. Võta siiski kaasa unemask – suve kõrghetkel loojub päike vaid kolmeks tunniks.

Mida võiksid Islandist teada?