Euroopa üks lennunduse keskusi, mida paljud, ka eestlased, kasutavad ümberistumisteks on sattunud suure surve alla. Sama käib ka Lufthansa kohta, kelle anonüümseks jääda soovinud töötaja on Saksa meedias sõna võtnud ja kritiseerib oma leivaisa teravalt. Delfi lugeja aga saatis meile möödunud ööst pilte, sest ka tema ootas oma pagasit, et siis teisele lennule ümber istuda.