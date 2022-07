Puhkuste aeg on käes: kuidas muretult reisiks valmistuda?

„Balti riikide elanikud olid eriti aktiivsed aprillis: tehingute arv suurenes 15% ja kulutused peaaegu poole võrra, kusjuures majutuse broneerimisele kulutati 2,5 korda rohkem kui eelmise aasta samal kuul. Kuna reisimisvõimalused on viimase kahe aasta jooksul olnud piiratud, on oluline meelde tuletada mõned tähtsad asjaolud, et puhkus oleks rahaasjade poolest muretu ja turvaline ning tekitaks ainult positiivseid emotsioone,“ sõnas Luminori kaartide üksuse juht Grigori Ilkevits.

Reisi ajal oma maksekaarti kasutades, eriti just kaugetes sihtkohtades, on hea teada, et pank võib turvalisuse huvides sinuga ühendust võtta. „Pank soovib veenduda, et makse tegi ikka kaardiomanik ja tehinguid ei tehtud pettuse teel. Kui järsku on kaarti kasutatud piirkonnas, mis ei ole kliendi tavapärane asukoht, võib pank pidada makset kahtlaseks, eriti kui summa on suurem kui tavaliselt. Sellisel juhul võib pank kliendi raha kaitsmise huvides kuni temaga ühenduse saamiseni makse tagasi lükata või kaardi blokeerida, et vältida võimalikku pettust,“ selgitas Ilkevits.