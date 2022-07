Puhka Eestis soovitab: mida teha algaval nädalavahetusel?

Rakveres on sel nädalavahetusel aga suurim kontsentratsioon andekaid kultuurihuvilisi mehi, sest toimub meeste tantsupidu ! Tantsima tuleb üle 4000 mehe ja poisi igast Eestimaa nurgast. Seekordne pidu „4 Venda“ jutustab nelja Eesti soost venna kulgemisest läbi erinevate aegade eestlaste kujunemisloos. Eriline on peo juures see, et kõik kõlavad muusikapalad on vastvalminud ning neid esitavad tuntud Eesti muusikud.