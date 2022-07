FOTOD | Päev Stockholmis. Mida kindlasti vaatama minna tasub?

Üle 700 aasta vanune Rootsi pealinn Stockholm paikneb ühtekokku 14 saarel, seega linnas liikumiseks on väga mõistlik kasutada veetransporti. M/S Emelie peatub Stockholmi kesklinnas erinevate kaide ääres, kus on võimalik lihtsalt laevale, sealt maha ja taas laevale hüpata. Kui minna Rootsi Viking Line'iga, siis M/S Emelie väljub kohe terminali lähedalt (kaikoht Masthamnen), nii et muud transporti pole Stockholmi päeva nautimiseks vajagi — laevaga jõuab mõne minutiga kõikjale, kuhu vaja. Lisaks on vaated laevasõidul imelised, nii et sõit ise läheb juba täiesti omaette elamusena kirja.

Mina olen Stockholmis käinud väga palju ja seega suuremates ja vanemates muuseumides on juba käidud, mõnes mitugi korda. Kuid seekord sai käidud ka mõnes sellises, mis veel külastamata, kuna on küllaltki uued. Näiteks leidsime väga huvitava uue muuseumi Vrak (avati möödunud aasta septembris), mis asub Vasa muuseumi läheduses. Juba nimi reedab, et tegemist on laevavrakkide muuseumiga ja selle ekspositsioon on tõesti põnevalt üles ehitatud ja väga informatiivne ja ka interaktiivne. Seal on ekspositsioonid paljude laevaõnnetuste teemadel, olemas on ka Estonia katastroofi teemaline väljapanek. Kohe Vraki kõrval asub 2016. aastal avatud The Viking Museum, kus saab tunda end osana viikingite igapäevaelust ja saada teada huvitavaid fakte, mis põhinevad hiljutistel avastustel ja leidudel. Põnevaim osa muuseumist on Ragnfrids Saga, mis viib külastajad interaktiivsele retkele viikingite külla aastasse 963.