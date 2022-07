Ostulinnakus avati kaheksa uut kauplust esmakordselt Baltimaades esindatud kaubamärkidele

Oma stiili poolest ei jää aga Itaalia mehed naistele sugugi alla. Paoloni Boutique’i kollektsioonides on ühendatud mõlemad pooled. Sellel tänapäevasel, elegantsel ja dünaamilisel rõivabrändil on originaalsete naisterõivaste kõrval esindatud ka kollektsioonid vastupandamatu meheliku kuvandi loomiseks. Siit leiate ideaalse lõikega erinevates toonides ja mustrites pintsakud, peened jakid ning tänapäevased ja funktsionaalsed pealisrõivad. Brändi tõmbenumbriks on kõrge kvaliteediga naturaalsed kangad, nagu siid, vill ja kašmiir. Kõiki Paoloni esemeid on piiratud koguses ning neid iseloomustab elegantne lõige ja eriline tähelepanu detailidele.

Veel üks Itaalia moe esindaja, kelle kollektsioonid on nüüd kättesaadavad Baltimaade ainsas ostulinnakus, kannab nime Camomilla Italia . See keskmisesse hinnaklassi kuuluv Napoli naisterõivabränd võib olla uhke oma tunnuslause „Naist ei peata miski“ üle. Kaubamärgi erksavärviliste ja rikkalike pisidetailidega ehitud esemed on mõeldud mitmekülgsele naisele, kes edukalt tänapäeva maailma kiire elurütmi ja ülesannete rohkusega toime tuleb. Täheldamata ei saa jätta ka esindatud kollektsioonide mitmekesisust: Camomilla Italiast leiate kõik eluks vajaliku – joped, elegantsed mantlid, pehmed kampsunid, igapäevarõivad, pidulikud kleidid ja aksessuaarid – ja seda kõike taskukohase hinnaga.

Borbonese on üks Itaalia vanimaid moemaju, mille kollektsioonid on pühendunud naiselikkuse ülistamisele juba 1910. aastast. Borbonese kaubamärk integreerib edukalt oma põhiväärtusi kiiresti muutuvasse tänapäeva maailma – nende stiil on sõltumatu ja enesekindel, kuid alati elegantselt naiselik. Kaubamärgi loojad usuvad, et aksessuaar ei ole naise juures kõigest tarbeese, vaid ka võimalus oma enesekindlust suurendada. Kauplusest leiate midagi igale maitsele – nii kevadiselt erksavärvilisi kui ka tagasihoidlikes klassikalistes toonides kotte, nahast rahakotte, samuti elegantseid kleite ja siidsalle. Kaubamärgi sümbol on 1970ndatest pärinev ornament occhio di pernice (põldpüü silm), mis kaunistab siiani iga kollektsiooni tooteid.

Paoloni Boutique’i kaupluses on esindatud ka üleilmselt tuntud kaubamärk Trussardi Jeans, mis toodab kvaliteetseid teksapükse, unikaalse disainiga džempreid, jakke ja teisi pealisrõivaid.

Samuti leiate siit Itaalia kaubamärgi Manuel Ritzi kollektsiooni. Moemaja tuntakse selle omapärase lähenemise järgi meestemoele. Esemed on endas leidlikult ühendanud laitmatu elegantsi ja näilise lohakuse, klassikalised meestelõiked ning julged ja värvilised lahendused, traditsioonilise stiili ja julguse särada.

Viimane itaalia stiili esindaja Baltikumi turul on Harmont & Blaine Jeans. Tegu on ühe Itaalia juhtiva igapäevarõivaid tootva kaubamärgiga. Igapäevased meesterõivad ja -aksessuaarid väljendavad julgelt vaba vahemerelist elulaadi, pannes rõhku mugavusele ja erksatele värvidele. Tähelepanu äratab ka brändi logo – taksikoer sümboliseerib Harmont & Blaine Jeansi originaalseid ideid ja loomingulisust. Nagu on öelnud loojad ise: taksikoer on julge, elegantne ja mänguhimuline loom ning just sellised on ka brändi tooted.

Portugali brändipoe Salsa olulisim roll on pakkuda tänapäeva garderoobi kõige põhilisemat – teksapükse naistele ja meestele. Kui otsite ideaalselt istuvat teksapaari, siis leidke Via Jurmala Outlet Village’it külastades kindlasti aega ka sinna sisse astuda. Salsa pakub teksamoe uudistoodet – tänu korsetiefektile vähendab naistemudel Push In taljeümbermõõtu ja tõstab esile kaunid kehakurvid. Kaupluses müüdavad püksimudelid on mugavad, moodsad ja, nagu viimase hooaja trend ette näeb, minimalistlikud.