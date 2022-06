Reisikindlustuse tänavune tipparve: 17 500 eurot põlvevigastuse eest Austrias

Kõige suuremat hinnatõusu raviarvetes on näha pandeemia-järgses Egiptuses. „Kui Hispaanias on seedehäirete eest esitatud 669 eurone arve ja Türgis 1166 eurone arve, siis Egiptuses on vastavaks summaks sellel aastal olnud koguni 1864 eurot,“ lisas Pakin.

Ka ülemiste hingamisteede kaebuste puhul võivad raviarved ootamatult sadade eurodeni ulatuda. „Portugalis on esitatud kiire visiidi eest lausa 512 eurone arve, põskkoopapõletiku ravimise eest küsiti Araabia Ühendemiraatides 682 eurot,“ lisas Pakin, kelle sõnul tuleb tasuta raviga harjunud eestlastele selline kulutus nagu välk selgest taevast. „Eesti inimesed on harjunud, et ravikulud tasub nende eest Haigekassa. Euroopas tagab vajamineva arstiabi küll Euroopa ravikindlustuskaardi olemasolu, kuid see ei päästa erakliinikus, samuti ei hüvita haigekassa ravikulusid väljaspool Euroopat.“