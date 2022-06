FOTOD | Ülikiirest turvakontrollist koerte tualettideni: vaata, milline näeb välja uuenenud Helsingi lennujaam

Uude terminali sisenedes torkab kohe silma muljetavaldav lainekujuline puidust katus. Katus koosneb 500 ainulaadsest mitmekihilistest puitpaneelidest valmistatud elemendist, mis on paigutatud ükshaaval nagu tohutu mosaiik. Need on valmistatud Soome kuusest. Nutikad tuled hämarduvad ja lülituvad välja sõltuvalt sellest, kui palju loomulikku valgust siseneb terminali selle tohutute akende kaudu.

Parim uudis reisijate jaoks on see, et tänu uuenduslikele turvakontrollisüsteemidele ei ole vaja eemaldada kotist elektroonikat või vedelikke ega võtta ära vööd või jalast saapaid. Uuenduslikud turvakontrolli masinad, mis näevad välja nagu magnetresonantstomograafia (MRT) aparaadid, muudavad protsessi kiiremaks ja sujuvamaks ning reisijatele vähem stressirohkeks.

Pärast turvakontrolli läbimist on reisijatel palju uusi võimalusi aja veetmiseks. Siseruumides on spetsiaalne ala treening- või joogatundide jaoks. Terminalis on avatud aastaringselt (jah, ka suvel!) jõuluvana maja ja Muumitrolli kohvik. Lisaks on seal oma tualett koertele - kas te olete sellist asja kunagi näinud?

Terminalis on ka panoraamekraaniga ala, kus näidatakse videoid Soome loodusest eri aastaaegadel. Vihje - ekraani all olevale seinale saab „joonistada“ käe puudutusega.

Vaata galeriid uuenenud Helsingi lennujaamast:

Pärast renoveerimist on terminali pindala suurenenud 45%, pagasikäitlusvõimsus 50% ja passikontrolli võimsus samuti 50%. Kokku on renoveeritud 450 000 ruutmeetrit lennuväljast, sealhulgas parkimisala ja ruleerimisteed lennukite jaoks - need on kokku 90 jalgpalliväljaku mõõtu.

Vanad terminalihallid suletakse ja muudetakse reisijate ja personali ruumideks. Finavia investeerib laienemisprojekti 1 miljard eurot. Lisaks ehitatakse lennujaama juurde hotell, mis saab olema Soome suurim.