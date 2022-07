Tsikliga läbi seitsme riigi. Kotkapesast Euroopa Kohtuni

Järgmist ööbimiskohta otsides jäi silm pidama Bonnil, kunagise Lääne-Saksa pealinnal, kus on sündinud Ludwig van Beethoven. Viini klassiku ausammast parasjagu restaureeriti, tema sünnimaja oli õnneks alles. Juhuse tahtel ööbisime samas hotellis koos Ukraina sõjapõgenikega. Et me polnud mitu päeva uudiseid vaadanud, tõi see meid mõnes mõttes reaalsusesse tagasi. On täiesti mõistusevastane, et 21. sajandil tapetakse ja vägistatakse siinsamas Euroopas inimesi ning purustatakse rakettidega teatreid, koolimaju ja kaubanduskeskusi. Selle kõige taustal pidime kahjuks tõdema, et traagilised sündmused ei takistanud mitte üheski linnas, kus me käisime, agressorriigi turiste endistviisi segamatult räuskamast.