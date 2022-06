Põhjanaabrite juurde suvepuhkusele? Neid viit sihtkohta armastatakse Soomes suvel kõige rohkem

Rauma linn asutati 1442. aastal – seega on Rauma Soome vanuselt kolmas linn. Rauma on tuntud oma värvika piirkondliku dialekti, pikkade poolpitsi valmistamise traditsioonide ja UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluva Vana Rauma hästisäilinud puithoonete poolest.

70 aakri suurusel alal on 600 hoonet. Vanas Raumas jalutamine on nagu astumine muinasjuttu: kirevad puitmajad, dekoratiivsed väravad, munakivitänavad ja kaunid ühiskondlikud hooned on justkui läbi aja otse minevikust tänapäeva hüpanud.

Ahvenamaa on autonoomne ja ükskeelne Rootsi piirkond Soomes, mis koosneb enam kui 6500 saarest. Pealinn Mariehamn on armas külalaadne linn, millel on tugev merendus- ja laevanduspärand – see on ainus linn puutumatus, karmilt kaunis saarestikus. Marienhamni kesklinnal on palju pakkuda: leidub nii põnevaid poode, restorane, kultuuri kui ka elamusi– enamik neist asub Mariehamni kesklinnas Torggatani jalakäijatealal.