SASi streik lükati edasi, läbirääkimised jätkuvad

SASi Taani pressiesindaja Alexandra Kaoukji kommenteeris, et kokkuleppele on võimalik jõuda. „Uus tähtaeg tähendab, et järgmisel paaril päeval toimuvad lennud plaani järgi. Meil on selle üle väga hea meel. Läbirääkimised on olnud konstruktiivsed ja kõiki pooli rahuldav lahendus on võimalik.“

„Me loodame, et see õnnestub“

SASi Rootsi piloote esindav Martin Lindgren kommenteeris, et arvestades, et tõsisemad läbirääkimised on kestnud viimased kaks nädalat, siis polegi need 72 tundi niiväga olulised. „Mõlemad pooled alustavad täna n-ö nullist ja eesmärk on jõuda kokkuleppele. Me loodame, et see õnnestub,“ sõnas ta.