Venemaa välisministeerium soovitab Eestit mitte külastada

„Eesti maksu- ja tolliamet teatas Euroopa Liidu sanktsioonide ettekäändel, et alates 10. juulist kehtestatakse Venemaalt hulga kaupade sisseveo keeld, sealhulgas eraisikute pagasis. See hõlmab teatud toiduaineid, mööblit jt,“ teatas Venemaa välisministeerium. „Venemaale on keelatud eksportida niinimetatud „strateegilisi kaupu“ (termokaameraid, droone), kotte, jalanõusid, elektroonikat jms, mille väärtus ületab 750 eurot, samuti viia kaasa sularaha. Karistus smugeldamise eest näeb rahatrahvi ning kuni kolmeaastase vanglakaristuse üksikisikule ja kuni viieaastase inimrühmale,“ lisas ministeerium.