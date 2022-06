Kas sinu järelkasv on kaasreisijate õudusunenägu? Viis näpunäidet lastega lennureisile minnes

SmartLynx viis hiljuti Balti riikide reisijate seas läbi uuringu ning selgus, et kõigest 6% vastajatest ei soovi varasema kehva reisikogemuse tõttu näha lennukis väikelapsi. Seevastu 80% ei mõista laste lennukis viibimist kuidagi hukka ning 45% leidis, et väikelastega vanematel on võrdne õigus oma lastega reisida ja nad ei peaks oma käitumist häbenema.

„Iga väikelaps on erinev, samamoodi nagu täiskasvanud reisijad. Mõni inimene on toredam reisikaaslane ja mõni vähem. Sinna pole midagi parata. Lastevanematena on aga siiski mõned lihtsad asjad, mida on võimalik teha, et lennureis väikelastega oleks võimalikult hästi ette valmistatud,“ selgitas SmartLynx stjuardess Merike Morais.

Vanemate parimaks sõbraks on salongipersonal

Lennumeeskond on alati valmis lennul jagama tuge nii vanematele kui ka lastele. Näiteks, kui vanemad unustavad lapsele midagi olulist käsipagasisse panna, soovitab Morais lahenduse leidmiseks kõhklemata lennukimeeskonnalt abi küsida. Salongipersonal on ilma probleemideta valmis näiteks lapse toitu soojendama, andma lisaks tekki või patja, tihti on personalil varuks ka mänguasju ning alati võib abi paluda ka selleks, et lihtsalt lapse eest hoolitseda seni, kuni vanemad jalgu sirutavad või tualetis käivad.

Registreeruge lennule aegsalt

Isegi, kui osta lennule piletid korraga tervele perele, siis ei pruugi see automaatselt tähendada, et saate kõik kõrvuti istmed. Seda eriti viimasel hetkel ostetud piletite puhul. Seepärast tasub perekonnana lennule minnes teha check-in kohe esimesel võimalusel. Tänapäeval pakuvad enamik lennufirmasid ka elektroonilist registreerimist nii, et lennujaamas kohapeal tuleb registreerida ainult äraantav pagas.

Käsipagasisse kõik esmatarbekaubad

Lastega reisides on alati mugavam kasutada mitme taskuga kotti ja asetada see esiistme alla, nii on kõik vajalik kiiresti ja lihtsalt kättesaadav. Samuti tasub teada, et enamik lennufirmasid annab kuni 10 kilogrammi kaaluva väikelapse kohta lisaks ühe koti tasuta pagasit.