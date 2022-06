Lufthansa teatab juba iganädalaselt, et on sunnitud personali haigestumiste ja üldise tööjõunappuse tõttu suviseid reise tühistama või muutma. Praeguseks on ettevõte kinnitanud juba üle kolme tuhande lennu ärajäämisest. Massiliselt tühistab lennufirma just nädalavahetustele: nii laupäevale kui pühapäevale planeeritud lende.