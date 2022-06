Kas teadsid? Neli põhjust, miks välismaale reisimine kallineb

Citadele panga Eesti filiaali juht Rainer Moppel selgitas, et praegu on välismaale reisimine palju kallim ning sellega tuleks arvestada ka reisieelarvet planeerides. „Sõidu kavandamine ja piletite ostmine peaks toimuma varakult, sest nõudlus välisreiside järele pärast kaheaastast Covid-19 seisakut on suur. Oodata pole ka viimase hetke pakkumisi, kuna pole selget prognoosi, et majanduslik ja epidemioloogiline keskkond sügisel taastub.“

Moppel soovitab seega kasutada võimalust ja reisi mitte edasi lükata. Inflatsioon ja sellest tulenevalt ka igakülgne hinnatõus ei ole hetkel aktuaalne mitte ainult Eestis, vaid kogu Euroopas ning on selge, et sellega kaasnevad ettenägematud kulutused. Seepärast peaksid ka reisijad olema valmis koguma reisi jaoks raha varuga, et katta kõik võimalikud kõrgemaks osutuvad kulud. „Kindlasti tasub mõelda ka reisikindlustusele, mis tuleb tihti kaasa ka pankade krediitkaartidega. Ka Citadele X kaartidel on reisikindlustus kohe kaasas,“ märkis Moppel.

Neli põhjust, miks reisimine on kallim:

1. Kütuse hinnad

Kallim kütus mõjutab tugevalt ka lennutööstust. Võrreldes eelmise aasta juuniga on ülemaailmne lennukikütuse hinnaindeks tõusnud 128%. Euroopas on see veel kõige kõrgem ehk lausa 134%. Kütus moodustab üldjuhul 35-40% lennupileti hinnast ning väikelennufirmade puhul võib see osakaal olla veelgi suurem.

Tasub teada, et kütusehinnad ja nende tõus mõjutab lisaks lennupiletitele ka autorenti, ühistransporti, aga ka näiteks toitlustusteenust.

2. Kasvav nõudlus

Pandeemia tõttu olid sunnitud kõik inimesed üle maailma paar aastat oma reise edasi lükkama. Seepärast on ka nõudlus praegu viimaste aastate kõrgeimal tasemel. Inimesed on näljased välisreiside ja kvaliteetse puhkuse järele ning see võimaldab teenusepakkujatel küsida kõrgemat hinda. Pandeemia ajal on inimestel olnud võimalik ka raha säästa. Neid sääste kasutatakse nüüd reiside pikendamiseks või lihtsalt hotellides või restoranides rohkema raha kulutamiseks.

3. Energiahindade tõus