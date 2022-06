Külas Abrukal, kus elab maailma ainus saarevaht-diplomeeritud ilvesepüüdja

„Saarele on äärmiselt oluline koht sadam, siin võetakse vastu külalisi ja saadetakse neid tagasi, siit saab ise teele minna ja sadama kaudu liigub kaup. Öeldakse, et külalised on armsad kaks korda, siis kui nad tulevad ja siis kui nad lähevad. Meie laiendasime seda ka kolmanda korraga ehk siis kui nad kaasa viidud asjad tagasi toovad või oma mahajäetud kraamile järele tulevad,“ viskab Rein nalja, kui istume tema kail ootavasse kastiautosse, millega algab tunnine giidituur ümber saare. Rein peabki lisaks saarevahi tööle Abrukal ka Vahtra Turismitalu , kus on võimalik saada nii öömaja, kõhutäidet kui minna peremehega ümber saare giidituurile.

Suuremalt saarelt väiksemale – Saaremaalt Abrukale – pääsemiseks tuleb astuda, kas regulaarsele praamile (vaata väljumisi ja hindu SIIT! ), mis käib Abrukale viis korda nädalas, hommikul ja õhtul või minna teele enda alusega, näiteks jahiga. Meie tegime merereisi Abrukale igapäevaselt Saare Arenduskeskuse juhtajana tegutseva Rainer Paenurga 32 jalasel jahil „Printsess Roosi“, millega teeb mees peamiselt lõbusõitu endale, oma perele ja tuttavatele. Seitse aastat tagasi saarele kolinud Rainer on pärit Tartust ja enne merele minekut istus meelsasti hoopis mootorratta sadulas. Roomassaare sadamast on võimalik huvi korral leida nii jaht kui selle kapten, et Abrukale pääseks.

„Mulle aga tundus saarele kolides, et peaks andma hoogu juurde mere kasutusele. Nii kummaline kui see ka pole, siis ka Saaremaal ei ole meri kohalike poolt nii palju kasutuses kui seda võiks arvata. Lisaks sellele tundus jahiga merel sõitmine turvalisem kui tsikkel, lisaks saab purjetada koos seltskonna ja perekonnaga. See ehk oligi kõige olulise, et saan tegeleda hobiga ja olla samal ajal koos perega,“ räägib Rainer hoides roolil suunda otse Abruka Põhjasadamasse. Kui isa on kapten, siis tüürimehe rolli kannab jahil peretütar Hanna, kes spordina tegelebki purjetamisega. Teel Abrukale on purjeotsad kindlalt noorima Paenurga käes. Valame suraka rummi üle reelingu merre, ohvriand Neptunile, et too meie sõitu turvaks.