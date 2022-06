Tallink pakub peredele sel suvel pardal rohkem elamusi ja lastele võimalust endale ise tegevusi valida

„Lapsed ja pered on meie jaoks väga olulised kliendid, kelle heaolule ja elamustele tahtsime senisest veelgi suuremat rõhku panna just nüüd, mil reisimine on pärast paari-aastast pausi taas kättesaadavam, piiranguteta ja vaba. Kooli- ja lasteaia vaheajad on juba alanud või kohe-kohe algamas ja paljud pered otsivad võimalusi toredalt ühise aja sisustamiseks kodu lähedal. Merereisid Läänemerel, kus lastel on hulgaliselt võimalusi pere ja sõpradega koos vaba aega, meelelahutust ja head sööki nautida, on ideaalsed väikeseks puhkuseks kogu perele,“ lisas Mürk-Dubout.