Kuidas tähistavad suvist pööripäeva lõunaeurooplased?

Lõpuks on kätte jõudnud jaaniaeg. Kuidas aga tähistavad suvist pööripäeva lõunaeurooplased? Aasta lühimat ööd tähistakse paljudes sihtkohtades meiega sarnaselt. Kuigi nimed on erinevad – näiteks suvine pööripäev või Ristija Johannese sünnipäev –, on ühiseks sümboolseks seoseks pühitseda päikese kõrgseisu.