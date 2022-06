Sõpradega Lätti – ägedad kohad ja üritused, mida sel suvel külastada

Jurmalasse Dzintari metsaparki on rajatud seikluspark „Jūrmalas Tarzāns“, kus adrenaliiniotsijaid ootab ees viis erineva tasemega takistusrada. Näiteks punane rada asub 8 meetri kõrgusel ja sisaldab atraktiivset „Tarzani hüpet“ ja jalgrattasõitu mööda silda, lendavat rula ja muid põnevaid takistusi. Seevastu must rada on mõeldud neile, kellel on suurem jõud, sest rajale on paigutatud 14 väga keerulist takistust.

Cena Moorland on Läti suuruselt teine raba, mis asub looduskaitsealal. Cena Moorlandil on 5 km pikkune jalgrada, mille keskel on vaatetorn. Jalgraja lähedal Skaista järve ääres saab ka SUP-itada. See on üks ilusamaid SUP-itamise kohti ja ainulaadne mitte ainult Lätis, vaid ka Euroopas, eriti päikesetõusu ajal, kui raba on kaetud uduga ja päike alles kõrgele taevalaotusse tõusmas. SUP-i seiklusi korraldatakse kaunis järves jalakäijate silla ääres, mida kaunistavad paljud väikesaared.

LABADABA on suvefestival, mida iseloomustab alati vastutulelik suhtumine inimestesse, sündmustesse ja loodusesse. See toimub 5. - 7. augustil Ligatne regioonis Läti Ülikooli konverentsi- ja puhkekeskuses „Ratnieki“.

Pärast kaheaastast pausi naaseb Positivuse festival 15. juulil uues kohas. Festival toimus 13 aastat Põhja-Läti rannikulinnas Salacgrivas. Nüüd liigub see Läti pealinna Riiga, täpsemalt Daugava jõel asuvale Luvacsala saarele. Positivus on Baltikumi suurim levimuusika- ja kunstifestival, mis on toimunud Salacgrīvas alates 2007. aastast ja on igal festivaliaastal kogunud kuni 30 000 muusikasõpra Lätist ja välismaalt.

Paljajalu läbitav rada

Kemeri rahvuspargi territooriumil on ligi kolmekilomeetrine seiklusrada, mis on mõeldud paljajalu läbimiseks. Sellel teekonnal saad tunnetada taldade all kive, sammalt, käbisid, rannaliiva, Ķemeri ravimuda, pilliroogu, jõevett. Pärast meeleolukat jalutuskäiku on jalad mõnusalt surisevad ja soojad ka märjal päeval, sest keha tunnetab energia ja elujõu juurdevoolu üsna füüsiliselt. Pea on puhanud, ärevus ja stress kadunud.

Sajutu park

Valmiera parkmetsa mändide vahel on park, mis on mõeldud nii väikestele kui suurtele adrenaliiniotsijatele. Seal saab turnida puude otsas, seigelda võrgutoas, nautida paljajalurada ja jooksuradasid. Kohe lähedal on ka Dalini rand ja kohvik, kust leiab soojade ilmade korral mõnusat jahutust ja kehakosutust.

Enne, kui sõpradega Läti poole teele asud, hoolitsege selle eest, et teie dokumendid ja rahaasjad oleksid korras.

Dokumendid

Kui ületad autoga Eesti riigi piiri, olgu nii sul kui sinu reisikaaslastel kohe käepärast võtta kehtiv isikut tõendav dokument – pass või ID-kaart, mida piirivalve kontrollib.

Pangakaardid

Võimalusel võta alati reisile kaasa kaks pangakaarti ja üks neist võiks olla krediitkaart. Esiteks on see abiks juhul, kui üks kaart peaks kaduma või katki minema; teiseks on tihti teatud teenused – näiteks hotellibroneeringud või rendiauto – saadaval ainult krediitkaardiga. Kui kaart kaob, anna sellest koheselt oma pangale teada. Swedbanki kliendid saavad näiteks kaardi ka ise vajadusel pangaäpis blokeerida ja taasavada.

