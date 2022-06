SUVELENDUDE OSTUKORV | 45 odavaimat lendu, mis hetkel saadaval — alates 6 eurot ots

Kuupäevade ja hindade otsimiseks kasutati erinevaid otsimootoreid, sealhulgas Momondo ja Skyscanner. Kõik soodsaimad lennupiletid kuuluvad tavalisse hinnaklassi. Odavlendude kombineerimise puhul pole äraantavat pagasit hinnas. Samas haaravad tänapäeval paljud reisisellid kaasa ainult käsipagasi.



Võimaluse korral on eelistatud mugavaid ümberistumisi ja täiendavate ööbimiste vältimist. Seepärast võib alati leida veelgi odavamaid hindu, ent need tulevad millegi arvelt, mis võivad muuta paljude reisiliste jaoks lennupiletid kasutuks. Lennupiletite hinnad muutuvad reaalajas.



Riiast Smålandi al 12 €

Tallinnast Stockholmi al 22 €

Tallinnast Legolandi al 55 €

Riiast Prahasse al 59 €

Tallinnast Šotimaale al 60 €

Tallinnast Inglismaale al 61 €

Tallinnast Nürnbergi al 65 €

Tallinnast Austriasse al 66 €

Riiast Belgiasse al 68 €

Tallinnast Põhja-Itaaliasse al 69 €

Riiast Budapesti al 69 €

Tallinnast Rooma al 78 €

Tallinnast Lõuna-Itaaliasse al 79 €

Helsingist Barcelonasse al 80 €

Tallinnast Veneetsiasse al 83 €

Tallinnast Iirimaale al 83 €

Helsingist Costa Bravasse al 93 €

Helsingist Horvaatiasse al 95 €

Tallinnast Berliini al 99 €

Helsingist Veneetsiasse al 112 €

Riiast Amsterdami al 116 €

Tallinnast Pariisi al 117 €

Helsingist Costa Blancale al 118 €

Tallinnast Maltale al 129 €

Helsingist Spliti al 131 €

Helsingist Kreetale al 131 €

Helsingist Dubrovnikusse al 133 €

Riiast Sitsiiliasse al 139 €

Helsingist Toscanasse al 139 €

Helsingist Rhodosele al 141 €

Helsingist Malagasse al 147 €

Helsingist Türgi Rivierasse al 148 €

Helsingist Montenegrosse al 150 €

Helsingist Krakowisse al 150 €

Helsingist Mallorcale al 151 €

Riiast Bosnia ja Hertsegoviinasse al 151 €

Tallinnast Sardiiniasse al 159 €

Helsingist Prantsuse Rivierasse al 163 €

Helsingist Horvaatiasse (Pula) al 163 €

Helsingist Korfule al 174 €

Tallinnast Londonisse al 190 €

Riiast Malagasse al 195 €

Riiast Küprosele al 217 €

Helsingist Musta mere rannikule al 293 €



