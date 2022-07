REISIKIRI | Kas Valgamaal elavadki kõige külalislahkemad eestlased?

Kas te pole tähele pannud, et puhkusepäevi planeerides saavad meist kõigist isehakanud ilmaennustajad ja statistikud? Teeme oletusi stiilis „Eelmisel aastal oli juuni üle ootuste soe ja kuiv. Küllap on nüüd ka.“

Paraku on ilmateate paikapidavusele lootma jäämine paras loteriimäng. Parem on end kohe häälestada selleks, et minna võib ka risti vastupidi.

Meil just nii läks. Kui me Valgamaa poole teele asusime, kallas vihma nagu pangest. Leppisime omavahel kokku, et ei lase end sellest suurt heidutada. Meie esimene peatuspaik pidi nii või teisiti olema Tõrva Veemõnula ning kuumas saunas ja basseinivees mõnuledes sadagu taevast või pussnuge.

Spontaansuse süst Supelungi kodumajutusest

Enne veel oli tarvis läbi käia oma ööbimispaigast – Supelungi-nimelisest majutusest Tõrva linnas Riiska järve kaldal. Kuigi kodumajutus paikneb pererahva enda hoovil, ei silmanud me kohale jõudes ühtegi hingelist. Helistamise peale ilmus siiski eikusagilt välja rõõmus perenaine, saunalina ümber, kes õhkas rahulolevalt: „Käisin just saunas ja nüüd järves ujumas. Oi kui mõnus! Vesi on 21 kraadi. Minge ka!“

Vaatasime sõbrannaga teineteisele otsa. Peas käis ära klikk! Ega me suhkrust ole! Jõudsime sealsamas otsusele, et kuna kell on juba võrdlemisi palju ja mitut tegevust enam päevakavva ei mahutaks, siis tänase õhtu veedame ikkagi majutuskoha nime vääriliselt järves supeldes. Veemõnula jäägu järgmist päeva ootama.

Meie võrdlemisi väikesesse toakesse tõid avarust maast laeni ulatuvad aknad. Neist avanes vaade otse järvele. Ujumissillani oli vaevu paarkümmend meetrit. Nii me seal istusime sooja teki sees, vihm tugevalt vastu katust krabistamas. Hiljem piisas mõnest minutist, et olla soojas järvevees ja tunda jahedaid vihmapiisku näole langemas. Ja kuigi võisid aimata, et kuskil siinsamas lähedal on see soe ja positiivne pererahvas, ei andnud nad end müstilisel kombel kordagi rohkem näole. Saime nautida täit privaatsust!

Kopterilend Valga linna kohal