Gastronoomialooming ja kohalikud loodusannid on meisterlikult ühendatud Gauja rahvuspargis

Sigulda jäätis on valmistatud hoolikalt väljavalitud ja looduslikest toorainetest ning toob palju rõõmu ja naeratusi. Siguldas saldējumsi külastus on tõeline gastronoomiline elamus – jäätise degusteerimine, jäätise mullikoogi valmistamise meistriklass ja degusteerimine ning isegi jäätise serveerimise meistriklass. Valikus sisalduvad klassikalised väärtused – vanilli- ja šokolaadimaitsed – ning ka veidi ebatavalisema maitse nautimiseks loodud linnase-, rabarberi- ja astelpajumaitseline jäätis. Juba esimeses suutäies on tunda ehtsat piima ja koort, magusaid maasikaid, rabarberit, šokolaadi, rukkileiba ja vanilli.

Hõrgud, lepahalgudel suitsutatud tooted on Rāmkalni uudiseks. Lepahalg ja õige marinaad kana, koduste ja jahivorstide suitsutamisel lisab mekki ja suurepärast lõhna. Suitsutatud lihatooted on traditsioonilised ja lätlastele südamelähedased tooted nii igapäevaselt kui ka peolaual. Ja veel üheks uudiseks on Rāmkalni hot dog – jahivorst, suitsutatud kana või hernevorstike omaküpsetatud leivas koos aedvilja ja erilise kastmega. Suve saabudes on maitsete nautijate jaoks ellu viidud ka uus ja oodatud gastronoomiaprojekt „Maize & Delikateses“ ja „Bella Pizza“. Leib ja pitsa valmivad Rāmkalnis tõelises puuahjus ning koosnevad vaid parimatest koostisosadest. Rāmkalni lai valik ulatub soolastest kuni magusate maitsenootideni. Pelmeenid on käsitöö ja hoolikalt valmistatud, tervelt seitsme erineva täidisega variatsioonis – nii liha kui ka aedviljaga. Rāmkalnis toodetakse ka vitamiinirikkaid puuvilja- ja marjasukaade ning sukaadides on säilinud puuviljadesse ja marjadesse kogunenud looduse jõud ja väärtuslikud ained. Sukaadide maitsevalik on tõeliselt lai – kõrvits, jõhvikas, must sõstar, rabarber, tikker ja isegi seller – ning pakutakse ka šokolaadiglasuuri „rõivastatud“ sukaade.