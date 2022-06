Päikesetõus õõtsuval Raplamaa rabal – see sünnipäev jääb meelde

Päikesetõus rabas

Räätsadega liikumine on natuke nagu suusatama õppimine. Esialgu on ikka väga veider neid asjandusi jalge otsas kaasas vedada, aga vaid kümne minuti möödudes muutub samm loomulikuks ja me pole enam mingi laperdav ja koperdav kamp, vaid liigume radadeta rabal täitsa sujuvalt. Kujutame ise ette, et läheme hästi vaikselt, aga ühtegi varahommikust looma me ei kohta – nende jaoks oleme ilmselt siiski lärmakad. Küll aga näitab Marko meile värskeid jälgi. „Siin on vanemaealise põdra pabulad, siia on astunud nooremapoolne karu ja siin … on Franky!“