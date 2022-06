MINU PÕLVAMAA | „Kus? Tahan ka!“ Seiklustest tulvil väljasõit, mis ajas sõpruskonna kihevile

Cantervilla ei olegi ainult lastele?

Reisi viimaseks seikluseks olime valinud Cantervilla lossi ja sealse mängumaa. Nimest ei maksa kohkuda. Olime isegi ühed nende seast, kes veel mõnda aega tagasi arvasid, et see on rohkem laste mängumaa ning meieealistel ei ole seal suurt midagi teha. Kuna sõbrad olid teist juttu rääkinud, otsustasime siiski võimaluse anda. Õigesti tegime! Mängumaa on Cantervilla kohta tõepoolest piinlikult vähe öeldud. See on rohkem kogu pere muuseum-seikluspark, kus saab sõita karussellidel, lustida vee- või autopargis ning külastada mõisateemalisi ekspositsioone ja atraktsioone – üks kaasahaaravam kui teine. See kõik sisaldub muuseas päevapileti hinnas, nii et pikk päev Cantervillas on ühe pere rahakoti vastu kindlasti hoopis sõbralikum kui eraldi vee- ja lõbustuspargi külastused.