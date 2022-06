Nordica nimetas ettevõtte juhatuse esimeheks Jan Palmeri

Eesti riiklik lennufirma Nordic Aviation Group AS, mis tegutseb ärinime Nordica all, nimetas Jan Palmeri ettevõtte juhatuse esimeheks. Pärast Erki Urva lahkumist Nordicast jäi firma juhatusse grupi finantsjuht Eteri Harring, kes täitis ajutiselt ka juhatuse esimehe kohustusi. Nordic Aviation Groupi juhatus jätkab kaheliikmelisena ja uus esimees alustab tööd 1. juulist.

Nordic Aviation Groupi nõukogu esimees David O’Brock ütles, et Jan Palmeri näol on tegemist ühe äärmiselt kogenenud lennufirma juhi ning lennunduseksperdiga Euroopas ja seetõttu otsustasime kasutada juba olemasolevat, ettevõttesisest kompetentsi grupi tasandil. „Jan Palmer on töötanud 45 aastat lennunduses ja tema kogemustepagas on äärmiselt suur. Meil on hea meel, et ta on nõus andma oma panuse ka riikliku lennufirma Nordic Aviation Groupi arendamisse ja ümberrestruktureerimisse“, sõnas O’Brock.

Jan Palmer on juhtinud oma karjääri jooksul edukalt mitmeid lennufirmasid erinevates riikides. 2016. aastal lennuoperatsioone alustanud Regional Jet OÜ (Xfly) on olnud tema juhtimisel kasumit teeniv lennufirma, mis keskendub allhanketeenuste osutamisele üle Euroopa. Jan Palmer on ka mõjuka, Euroopa Regionaallennufirmade Assotsiatsiooni president, mis koondab enda alla ligi 60 lennufirmat, lisaks maailma suuremad lennukitootjad ning mitmeid lennujaamu üle Euroopa.

Jan Palmer: „Olen alati juhindunud põhimõttest, et turg on see, mis dikteerib ettevõtte võimalused äri teha ja kohandumine olemasoleva olukorraga on peamiseks võtmeks jätkusuutlikku lennundusäri arendamisel. Meie omaniku ootus on, et riiklik ettevõte oleks kasumlik ja see annab meile ette selged raamid, millised on Eesti lennufirma võimalused seda ootust täita. Seetõttu keskendun ka Nordic Aviation Groupi juhatuse esimehena lennufirma kasumliku äri arendamisele“.

Nordic Aviation Group käitab täna 16 lennukit ning annab tööd pea 500-le lennundusspetsialistile Eestis, Rootsis, Taanis, Soomes ja Leedus. Ettevõte plaanib oma lennukiparki järgnevatel aastatel märkimisväärselt kasvatada.