Soovitused ühelt vanemalt teisele: kuidas koos lapsega matkata?

Vali huvitavad rajad

Tammik on koos lapsega matkanud terve elu, juba ka siis kui ta alles kõhus oli. „Edasi oli ta kõhukotis, siis kärus ning praegu matkab ta juba omal jalal,“ ütles Tammik, kelle poeg, Karl, on nüüdseks 5-aastane. Keskmiselt jalutavad nad pojaga iga päev umbes seitse kilomeetrit ja pikim matk koos lapsega on olnud 13 kilomeetrit pikk. Kogu selle kogemuse vältel on Tammiku arvates kõige väljakutsuvamaks aspektiks olnud just sobiva raja leidmine, sest lastele ei meeldi üksluised matkateed. „Muidugi tuleb valmis olla ka selleks, et väsinud laps jookseb ees ja suhtleb sinuga vaid üle metsa karjudes,“ ütles ta.

Emana tajub Tammik vaid ühte raskust – lapsega peab ta jalutama palju väiksemaid vahemaid, kui ise sooviks ja jaksaks. Alles veidi aega tagasi reisis Tammik koos poja ja ühe oma koeraga Rootsi. „Paldiskist saime me DFDSi laevaga vaid kümne tunniga sisuliselt otse Rootsi Riddersholms looduskaitsealale, mis on vaid mõni kilomeeter Kappelskäri sadamast,“ ütles ta ning lisas, et sel korral osutus valituks 6 km pikkune looduskaunite kohtadega rada. Samuti oli see ideaalne vahepeatus koerale pärast kümnetunnist merereisi. „Rootsi oli varem minu jaoks vaid Stockholm, kuid tasub kaugemale sõita ja seda riiki päriselt avastada,“ ütles Tammik, kelle sõnul on Rootsis asuv Lapimaa eriti imeline. Rootsi lõunapoolne osa pidavat Eestile üsna sarnane olema. „Kõrvemaaga sarnaselt on seal suurepärane loodus ja saared,“ tõi Tammik esile.

Tee matk lapse jaoks põnevaks