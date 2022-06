Sydneys ootavad reisijad pikki tunde, et check-in teha. India ja Euroopa lennujaamades on kaootilisust palju. Lufthansa on jätnud ära sadu lende. Kõige selle taga on see, et lennunduses – nii õhus kui maa peal – ei ole piisavalt inimesi, et kõik toimiks. Sel nädalal leidis Gatwicki lennujaamas aset ka surmajuhtum.