Ilma vene keele ja ihukaitsjateta Ida-Viru külalislahkust avastamas

Kui suvel puhkust plaanime, siis võib-olla ei hüppa esimese valikuna pähe Ida-Virumaa. Miks see nii on? Võimalik, et Ida-Eestiga seonduvad minevikku mattunud stereotüübid, võimalik, et see lihtsalt ei kõla väga glamuurselt … Võimalik, et nii arvasin ka mina, enne kui kohale läksin ja kõike omal nahal tunda sain. Kolme päeva jooksul mõistsin, et Ida-Virumaalt leitud elamused püsivad kirkalt meeles vähemalt jõuludeni!