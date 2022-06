Järvamaa juures on kõige halvem see, et sealt on jube raske ära tulla

Millest sina mõisaprouaga räägiksid?

Eesti kõige rammusam jäätis

Paidest mitte liiga palju edasi asub Imavere. Imaveres omakorda jällegi vaieldamatult kõige rammusamat jäätis pakkuv maja siinpool Atlandi ookeani. Tegemist on Eesti Piimandusmuuseumiga, kus lisaks absoluutselt viimase kui ühe piimandusega seotud eseme vaatamisele ja katsumisele on külastajatel võimalus teha (ja süüa!) kõige rammusamat jäätist, võid ja kohukest. Nüüd mõtled küll, et mida on ühel seltskonnal teha muuseumis, kus aukohal piim. Las ma ütlen. Esimese asjana on sealne pererahvas selline, et nendega võikski juttu puhuma jääda. Palju enamast kui piimast ja selle ajaloost. Teiseks on seal üks ajalooliselt uskumatult kenasti säilinud Krulli tehase (see oli hästi ammu üks Eesti masinatööstuse lipulaevasid) aurumasin, mis paraku küll kärtsu ja mürtsu ei tee, kuid mida vaadata on siiski pagana muljetavaldav. Kolmandaks ei kujuta ma hästi ette, mis võiks veel paremini vooderdada kõhtu ajakeskuses Wittenstein pakutava väikese volüümiga kärbseseeneleotise jaoks kui isetehtud jäätis. Ja kui need argumendid ka ei toimi, siis vaata oma lähimate sõprade seas ringi ja esita kellelegi väljakutse lüpsmises. Kasvõi nalja pärast. Sest ka seda saad sa sealsete mannekeenlehmade peal katsetada.