ÜLEVAADE | Mida teha algaval nädalavahetusel?

Käsitöö ja rahvakunst

Reedel on Tallinna Raekoja plats täidetud Eesti käsitööga – toimub rahvakunstipäev ja käsitöölaat „Rahvuslik tikand„. Kohal on puusepad, kudujad, viltijad. Lõuna-Eestis on sel nädalavahetusel aga suve üks suurimad laatasid, mis on kaks aastat järjest COVIDi tõttu ära jäänud – Vastseliina Maarahva laat. Huvitav fakt: see laat lõpeb alati ühe ja sama lauluga, mille kunagi Kuldne Trio kuulsaks laulis.