FOTOD | Lennufirma tunnistab viimase aja probleeme ja tõi seetõttu Eestist lendama uue raudlinnu

Viimastel aastatel võib meediast lugeda SmartLynxi lennukite järjepidevatest hilinemistest. Hiljutisem näide on Tenerife lend, kus lennufirma lükkas pideval lendu edasi. Sama päeva õhtul selgus veel, et lootust õhku tõusta on alles järgmisel hommikul. Nii rikutigi ära kliendi pühad, kuid mõistagi oli kannatanuid terve lennukitäis.