RETKEARUANNE | Manijal on kõike peale kisa ja kära. Aga eriti toredad võõrustajad

Kindlam kui kanuu

„Kajakk on turvalisem just seetõttu, et istud veepinnast madalamal paadi sees ja see tekitab palju stabiilsema tasakaalu kui kanuu. Kanuus oled veepinnast tunduvalt kõrgemal,“ räägib Argo, kes on kajakimatku saarele ja tagasi korraldanud juba kümmekond aastat. Matkajuhina on ta muhe, aga põhjalik. „Nii, kõigepealt pakime su kola veekindlasse kotti, siis vaatame üle varustuse, teeme selgeks sõiduvõtted ja pisut trenni kuival maal. Edasi proovid iseseisvalt paati siinsamas sadama akvatooriumis ja siis on minek.“ Hetk hiljem aeruga muruservas vehkides tunnen ennast nagu koolipoiss esimeses rahvatantsutrennis: käed käivad lihva-lohva ja puus on nagu naelaga kinni, kuigi võiks olla rohkem lahti, sest salsarütmis väänleva Argo õpetuse järgi käib kogu töö kehaga, et käed esimese kilomeetriga ära ei sureks.