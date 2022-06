Coral Traveli esimene tegevusaasta Baltikumis: 100 000 reisijat ja tõsine uus konkurent senistele reisikorraldajatele

Teine väga oluline aspekt on see, et kõik reisi korraldamisega seotud teenused ja toimingud tehakse otse, vältides vahendajaid. Seetõttu suudame tagada kõikide teenuste kõrge kvaliteedi igal sammul ja vältida vahendustasusid, millel on positiivne mõju paketi lõpphinnale,“ sõnab Coral Travel Eesti juht.

„Esiteks oleme selgelt määratlenud oma prioriteedi – Türgi. Eestis ostetakse kõikidest pakutavatest reisipakettidest umbes 60 protsenti just sellesse sihtkohta. Meie emaettevõte, mis hetkel tegutseb 10 riigis, asub Türgis, seega on meie grupil lisaks taustale ja pikaajalisele kogemusele ka enam kui 500 hotellist koosnev võrgustik.

Ettevõtte edukast käivitamisest rääkides rõhutab Anna Beliakov, et toodete väljatöötamisel on väga oluliseks teguriks, et tegemist on pika kogemusega Türgi reisikorraldajaga, kelle teenuste kvaliteet on kõrge ja sobib Balti riikide reisijatele.

„Peale esimest tegevusaastat oleme saavutanud positsiooni, kus meie jaoks prioriteetses piirkonnas – Türgis – jagame Eestis koos teise juhtiva reisikorraldajaga esikohta. Meie hinnangul ületas sel perioodil Coral Traveli poolt Balti riikides teenindatavate klientide koguarv 100 000 piiri. Seetõttu on loomulik, et oleme koos Saksamaa ja Poolaga saanud üheks kiiremini kasvavaks turuks kogu rahvusvahelises OTI Holding Groupis, kuhu kuulume,“ jagab Anna Beliakov suurepäraseid tulemusi.

Coral Travel Eesti juhi sõnul on edu aluseks koostöö

Anna Beliakovi sõnul ei ole ettevõttel algusest peale olnud ambitsiooni saavutada reisikorraldajate seas kõige suurem turosa. Vastupidi, esmatähtsaks tulemuslikkuse kriteeriumiks on saanud pakutava toote absoluutne kvaliteet ja reisijate maksimaalne rahulolu.

„Koostasime oma potentsiaalse kliendi persoona ja keskendusime sellele sihikindlalt. Baltikumis tegutsemist alustades ei seadnud me endale eesmärgiks saavutada reisijate arvudes rekordeid ega püüelnud kvantiteedi poole. Meie ettevõtte ja kogu kontserni põhiväärtusteks on kvaliteetsete teenuste pakkumine ja austus kliendi vastu. Seega ei luba me endale kompromisse – kvaliteedi ja maksimaalse mugavuse tagamiseks tuleb mõnest ideest ja plaanist isegi loobuda. Meie tegevuse aluseks on reisijate vajaduste mõistmine, kliendi ärakuulamine ja tema jaoks kogu aeg kättesaadav olemine. Usun, et turuosa kiire kasv on näidanud sellise strateegia toimivust,“ ütleb Eesti juht.

Selleks et täita reisijatele antud kvaliteedilubadust ja eristuda teistest turuosalistest, võttis Coral Travel Balti turul esimesena kasutusele eksklusiivse teenuse, mis on keskendunud premium-puhkust hindavatele puhkajatele. Türgi suunal lennutavad Balti riikide elanikke kaasaegsed, ülimugavad Turkish Airlinesi lennukid. Seetõttu saab endale lennukis koha valida mitte ainult turistiklassis, vaid ka äriklassis, ning tavapärasest parem toitlustus ja pagas (30 kg + 8 kg) on ​​juba premium-reisipaketi hinna sees.

Tulevikuplaanides on uued sihtkohad ja veelgi õnnelikumad kliendid

Hinnates tänavust suvehooaega märgib Anna Beliakov, et Coral Travel on Eestis täitnud juba kõik selleks hooajaks seatud müügieesmärgid. Tema sõnul juhtub Eesti turismisektoris sageli nii, et hooaja alguses teatavad reisikorraldajad ülimalt ambitsioonikatest reiside arvust ja hooaja jooksul hakkavad järjest lende tühistama.

„Uuele turule tulles oleme seadnud eesmärgid teatud marginaaliga, mistõttu kavatseme need suvehooaja lõpuks kahekordistada. Vahepeal on meil plaanis oma talvist reisiprogrammi laiendada ning lisada valikusse uued puhkusesihtkohad populaarsetesse Egiptuse kuurortidesse Hurghada, Sharm El Sheikhi ja Marsa Alama piirkonnas. Muutub ka suvine programm: Türgis on rohkem omanäolisi kuurorte, mida ükski teine ​​piirkonna reisikorraldaja pole seni suutnud pakkuda. Lisaks soovime järgmisest aastast hakata kõikidest Balti riikidest korraldama reise Kreekasse.

Veelgi kaugemale vaadates on meil suur geograafiline potentsiaal – rahvusvaheline turismikontsern, kuhu me kuulume, korraldab reise 40 riiki üle maailma, pakkudes puhkamisvõimalusi 90 erinevas piirkonnas. Nii et seda, kuhu me edasi laieneme, määravad meie reisijad ja turg ise,“ jagab Anna Beliakov tulevikuplaane.

Coral Travel on osa OTI Holding Groupist, mis on tegutsenud 30 aastat ja koondab üle 7000 professionaali üle maailma. 28 miljonit puhkajat on reisinud Coral Traveliga. OTI Holding opereerib 40 riigis ja 90 sihtkohas üle maailma ning haldab OTIUMi hotelliketti Türgis, Egiptuses ja Tuneesias, viietärnihotelli Seven Seas Hotels ning suurepärase teenindusega viietärnihotelli Xanadu Resort hotelle Türgis ja Egiptuses.