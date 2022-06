Reisisoovitused | Kuidas avastada suviseid meelispaiku nutikalt ja rahakotisõbralikult?

Kui sõidu marsruut on paigas, siis veendu, et sinu kindlustusega kaasnev ööpäevaringne hädaabi teenus kehtiks kogu reisiteekonnal ning hüvitaks kõik mõistlikud ja põhjendatud kulutused ning vajadusel ka katkise auto Eestisse transportimise. Näiteks pukseerimisteenus välisriigis võib äärmiselt kulukaks osutuda.

Pikema autoreisi puhul on soovitatav lisaks sõlmida ka välisriigis kehtiv reisikindlustus, mis hüvitab muuhulgas ootamatud meditsiiniabi kulud. Kõikidel reisijatel, kellel on Swedbanki Gold või Platinum krediitkaart või kes sõlmivad Swedbankis reisikindlustuse lepingu, kehtib automaatselt ja ilma lisatasuta ka COVID-19 kaitse, kui nad reisivad välismaale ning on täitnud tingimused. Krediitkaardiga kaasneva reisikindlustuse meditsiiniabi summa on Swedbanki klientidele 750 000 eurot kindlustatu kohta ning kindlustatud on ka kaardiomanikuga koos reisivad lähedased.