Puhka Lätis | Need on kohad, mida võiksid lõunanaabrite juures kindlasti külastada

Liepāja – Läti kultuuripealinn

Põhjuseid, miks Läti kõige läänepoolsemat linna Liepājat külastada, ei ole vaja kaugelt otsida.

Puhka linnakärast ja lõõgastu! Sealne loodus ja ellusuhtumine aitab sul meeli klaarida, õitsele puhkeda ning uusi mõtteid ja ideid luua. Tee jalutuskäik mere või järve ääres. Lase auru välja, vaata asju teisest vaatenurgast, lae akusid, proovi ja loo midagi uut.

Koge maailma valgeimat liivaranda. Liepāja on uhke oma ranna üle. See on täiesti looduslik, kõrvaline ning kaetud kõige peenema ja valgema liivaga. Pärast tormi võib sealt sageli leida suuri või väikseid merevaigutükke, mis on kaldale uhutud merevetikate ja -karpidega.

Naudi midagi head võluvates ja romantilistes Liepāja kohvikutes. Liepāja on rikkalike maitsete ja mõnusa miljööga linn, kus on hulk võluvaid restorane ja kohvikuid. Liepājas on palju peente toitude tundjaid ja armastajaid, seega saad nautida roogasid kõikjalt maailmast. Liepāja üks erilistest roogadest ja ühtlasi ametlik eriroog on Liepājas menciņi, mida valmistatakse suitsutatud tursast, kartulist ja sibulast Lõuna-Kuramaalt pärit iidse retsepti järgi. Liepāja on ainuke koht maailmas, kus seda rooga proovida saab.

Peatu stiilses hotellis! Liepājas on fantastilised hotellid, alates viietärnihotellidest promenaadil kuni klassikaliste ärihotellide ja eritellimusel kujundatud hotellideni vanades tööstushoonetes. Linnas on 15 hotelli, 10 külalistemaja, mitmeid noortehosteleid ja kämpinguid, aga ka arvukalt erakortereid, kus saab nautida linna täiuslikku atmosfääri.

Keskmiselt 160 üritust kuus. Liepāja on Läti kultuuripealinn. Linnas on tugev ja rikas kultuuritraditsioon, lai ja mitmekesine valik tänapäevast meelelahutust, väga head ja laiaulatuslikud kultuurivõimalused, artistid kõikjalt maailmast ning rohkelt võimalusi, et osaleda Liepāja kultuurielu kujundamises. Liepājas toimub keskmiselt 160 üritust kuus.

Tule seda kõike kogema. Plaani oma reis Liepājasse!