10 soovitust, millele mõelda kaugtöö sihtkohta ja majutust valides

Katsu püsida samas (+/- 1-2 h ajavööndis), sest kolleegide, klientide või koostööpartnerite kõned ja meilid tulevad ikka Eesti aja järgi. Kõik Vahemere saared on hea valik. Samuti mandril Prantsusmaa, Hispaania, Portugal, Itaalia, Kreeka. Kuid see ei tähenda koheselt vaid lähisihtkohti, tegelikult on ka nt Dubai või LAV seega täiesti sobilik. Kui ajavöönd ei ole oluline, siis Mehhiko, Kariibid ja Aasia sihtkohad.

Broneeri majutus nii, et kõikidel oleks võimalus ka privaatseks olemiseks.

Juhul kui majutusest on võimalik liikuda sööma või randa jala ning see ei ole ebamõistlikult kaugel ka muudest tegevustest, siis see võiks olla otsustamise juures heaks argumendiks.

Majutuses võiks olla ka söögitegemise võimalus, sest kõik söögikorrad on väljas söömiseks ehk liialt kulukad ja seda nii raha- kui ajafaktorit silmas pidades. Ühtlasi tasub eeltööd teha, kui kalli hinnatasemega sihtkohaga on tegu (väljas söömine, transport jms).

Veendu, et saaksid vajadusel töötada ja koosolekuid pidada ilma taustamürata. Kui akna all on festival, siis võib see osutuda häirivaks. Tasub ka uurida, kas majutusasutuse läheduses on toimumas suuremaid ehitustöid, mis tekitavad müra kogu tööpäeva vältel.

Vaata, et internet ja kõnepakett oleks sihtkohas mõistliku hinna ja ühendusega, oluline on ka telefonilevi olemasolu. Ettevaatlik tasub olla majutudes mägedes või metsas.

Ühiste kulude katmiseks kasuta mõnd sellekohast äppi, meid aitas Splitwise ja selle olulisusest saime aru juba reisi ajal ja ei jõudnud ära tänada kui reis läbi oli..

Mõtle läbi tehnika kui tahad olla terve reisi ajal ka sotsiaalmeedias aktiivne. GoPro, korralik kaamera jms. Telefoni võimekuse/mahu piltide ja videode osas võiks ka kriitilise pilguga üle vaadata. Kaasa tasub võtta ka mõni kõvaketas, et reisipilte- ja videoid back-upida.

Reisikindlustus – kuna tegemist ju ikkagi töölähetusega seaduse silmis, siis korraliku kattega reisikindlustus tagab turvalisuse ja kindlustunde nii sulle kui firmale.