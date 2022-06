„See on õudusunenägu!“ Eestlased broneerisid Roomas majutuse, kuid jäid ööseks tänavale

Eesti lennujaamas aga selgus, et tüdrukud jõuavad hiljem, kuna lennuk pääses tiheda lennuliikluse tõttu õhku hoopiski kaks tundi pärast esialgset väljumisaega. „Ma kirjutasin Airbnb majutajale, et jääme kaks tundi hiljaks. Pidime jõudma kell üks öösel, aga ilmselt jõuame veel hiljem. Seepeale vastati, et nad ei tea, kuidas nad meid sisse lasta saavad, kuna kokkulepe oli teine,“ rääkis ta TV3 ajakirjanikule. „Meil tekkis ärevus ja küsimus, et mida me siis teeme keset ööd, kui me ei saagi sinna.“