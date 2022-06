ÜLEVAADE | 30 või 186 eurot. Millises kuurordis saad puhata kõige soodsamalt?

Millises kuurordis on parim hinna ja kvaliteedi suhe?



Uuringus osalejate hinnangul on parim hinna ja kvaliteediga sihtkohaks Hispaania. See oli riikide tabelis esikohal, kus 92 protsenti vastanutest ütles, et seal saab „hea hinna eest“ lõõgastuda.