LENNUPILETITE OSTUKORV | 50 odavaimat lendu, mis hetkel saadaval — alates 7 eurot ots

Kuupäevade ja hindade otsimiseks kasutati erinevaid otsimootoreid, sealhulgas Momondo ja Skyscanner. Kõik soodsaimad lennupiletid kuuluvad tavalisse hinnaklassi. Odavlendude kombineerimise puhul pole äraantavat pagasit hinnas. Samas haaravad tänapäeval paljud reisisellid kaasa ainult käsipagasi.



Võimaluse korral on eelistatud mugavaid ümberistumisi ja täiendavate ööbimiste vältimist. Seepärast võib alati leida veelgi odavamaid hindu, ent need tulevad millegi arvelt, mis võivad muuta paljude reisiliste jaoks lennupiletid kasutuks.



Lennupiletite hinnad muutuvad reaalajas. Eelmise ostukorviga võrreldes on hinnad tunduvalt kallimaks läinud. Keskmine hinnakasv jääb 50-60 euro vahemikku. Suviste lendude sooduspakkumised on suures ulatuses otsa saanud, ent siit-sealt üksikuid pärle ikkagi veel leiab.



Riiast Poola al 14 €

Tallinnast Stockholmi al 23 €

Tallinnast Legolandi al 25 €

Tallinnast Itaaliasse (Rooma) al 37 €

Riiast Prahasse al 38 €

Tallinnast Iirimaale al 40 €

Helsingist Veneetsiasse al 41 €

Tallinnast Inglismaale al 42 €

Helsingist Põhja-Itaaliasse al 42 €

Helsingist Horvaatiasse al 44 €

Tallinnast Lõuna-Itaaliasse & Amalfi rannikule al 44 €

Tallinnast Veneetsiasse al 44 €

Tallinnast Pariisi al 45 €

Tallinnast Berliini al 47 €

Tallinnast Šotimaale al 47 €

Tallinnast Londonisse al 47 €

Helsingist Costa Bravale al 49 €

Riiast Budapesti al 51 €

Tallinnast Põhja-Itaaliasse al 52 €

Tallinnast Austriasse al 65 €

Tallinnast Gruusiasse al 68 €

Tallinnast Maltale al 78 €

Tallinnast Lõuna-Hispaaniasse al 80 €

Tallinnast otse Barcelonasse al 80 €

Tallinnast Sardiiniasse al 86 €

Tallinnast Portugali (Porto) al 86 €