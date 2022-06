Helsingi lennujaam hoiatab: täna on oodata ajaloo suurimat ummikut

Helsingi lennujaama arendusdirektori Sami Kiiskineni sõnul on tipptunnid nüüd tihedamad kui enne pandeemiat 2019. aastal, mis oli rekordiline aasta, kuigi päevased reisijatekogused on siiski praegu veel veidi väiksemad kui varem. „Tipptunnid on läinud tihedaks. Näiteks lendudel, mis väljuvad täna kella 16.00 ja 17.00 vahel, on kokku umbes 3500 reisijat. Seda on palju,“ sõnab Kiiskinen. „Lennujaama tuleks tulla aegsasti ja olla valmis pikalt järjekorras ootama.“