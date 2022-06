SUVINE REISIBUUM | Eestlased plaanivad aina aktiivsemalt reise, kuid on võimalike tõrgete suhtes ettevaatlikumad

Lahti on läinud välismaale reisimise buum





Inimesed planeerivad Estraveli andmeil oma suvereise Euroopa populaarsetesse sihtkohtadesse, nagu Türgi, Kreeka, Hispaania, Itaalia ja Montenegro. „Kuna kaks suve on inimesi kimbutanud pandeemiast tulenevad piirangud, valmistusid eestlased juba aegsasti tänavuseks suveperioodiks. Kuigi viimastel aastatel on enamik reisihuvilisi pandeemia tõttu pidanud oma reisiharjumusi kohandama, siis näeme, et reisimise soov pole siiski kuhugi kadunud. Tõenäoliselt võib suviste reiside arv ületada pandeemiaeelse taseme,“ ütles Gjensidige kindlustuse esindaja Denis Nikolajev.





Kuigi reisimisega seotud piirangud on vähenenud ja reisimiseks on rohkem võimalusi, on Gjensidige esindaja sõnul inimesed aina teadlikumad. 13% vastanutest taastasid oma reisimisharjumused juba eelmisel suvel, 11% pole aga pandeemia tõttu reisimisest loobunudki. „Populaarsemates sihtkohtades praeguseks karantiininõuet enam ei ole ning kaotatud on ka koroonapassid ning maskikandmise kohustus. Paljudel on pandeemiast tulenevalt avanenud ka kaugtöö võimalus, mis võimaldab ühildada reisimise ja töö,“ ütles Nikolajev.





Sama palju kui on neid inimesi, kes plaanivad sel aastal reisimisega taas algust teha, on ka neid, kes plaanivad oodata pandeemia lõpuni. „Kuigi eelmisel aastal kehtisid peaaegu kõigis riikides pandeemiapiirangud, kasutasid mõned inimesed suvist COVID-19 mõõna ära. Siiski ei ole pandeemia läbi ning kaks aastat kestnud eriolukord on inimesed teinud mõistetavalt ettevaatlikuks,“ ütles Nikolajev.





Üha enam hinnatakse riske





Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liidu peasekretäri Merike Halliku sõnul mõtleb suurem osa reisijaid sammukese ette ja tunneb muret võimalike tagasilöökide pärast. „Paljud reisijad mõtlevad ennatlikult ohtudele, aga leidub ka neid, kes usuvad, et kuna nendega ei ole reisides kunagi midagi juhtunud, siis ei juhtu ka edaspidi. Võrreldes 20 aasta taguse suhtumisega on olukord kindlasti paranenud,“ lisas Hallik.