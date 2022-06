FOTOD | Lend Edinburghi oli soodsam kui rongisõit Tartusse. Linn kui muinasjutt, mille parimad palad on tasuta

Planeeritud lebopäeva asemel otsejoones muinasjuttu



Olin nädalate kaupa oodanud päeva, kus ma ei peaks kohe mitte midagi tegema. Ootan tegelikult siiamaani. Samal hetkel, kui jõudis pärale, et homme peaks lõpuks üks taoline päev olema, saatis sõbranna 14-sekundilise häälsõnumi. „Kuule, homme hommikul saaks ülisoodsalt Edinburghi. Lähme.“ No lähme siis! Liiati, et üks lennupilet maksis isegi vähem kui rongisõit Tartusse… Olime mõlemad ka varem korduvalt väikese käsipagasiga reisinud, seega pakkimine sujus lihtsalt ja pingevabalt. Kerge murenoot tekkis aga Šotimaa ilmateadet silmitsedes – üks päev lauspäike, teine päev lausvihm. Etteruttavalt saan öelda, et saabumise päeval tervitas meid suvi. Päikesevõtt keskväljakul, õhtune mägironimine… Tagantjärele tarkusega saan kinnitada, et kui on lühike reis ja kohale jõudes on ilus ilm, tasub kohe aktiivsete õuetegevustega peale hakata. Järgmine päev oli niivõrd hall, et vahepeal ei saanud arugi, kas tegu on üldse sama linnaga…

Oot, aga ööbimine? Olin nii kindel, et me leiame mõne toreda Airbnb, et kui sõbranna ütles, et mul oleks aeg esimeseks hostelikogemuseks, arvasin, et ta teeb mu kulul nalja. Ei teinud. Võrdlesin hostelite ja Airbnb'de hindu ja piisas ühest võrdlusest, kui sain aru, et tõesti on aeg end mingis mõttes proovile panna. Kui kahe narivoodiga toas (täiesti kesklinnas!) saab olla kolm ööd 75 euro eest, siis niimoodi arvestades võiks ju senisest tunduvalt tihedamini reisida.

Hostelid on ju nii… kõledad? Räpased? Vargaid täis? Või on aeg müüte murda?

Ma polnud oma 24 eluaasta jooksul veel ühtegi korda hostelisse sattunud. Eelistasime seltskonnaga reisides pigem Airbnb'd – alati omanäoline, võimalus ise süüa teha, võrreldes enamiku hotellidega rohkem ruumi… Ja kuidagi olin omandanud eelarvamuse, et need on kõledad. Räpased (sest odavus!) ja täis kas pikanäpumehi või ekstraverte, kes samal ajal, kui mina tahan õndsalt vahepeal lakke vahtida, tahavad lakkamatult jutustada.