Eesti teeb turismikampaaniaid kõigil lähiturgudel

„Igal turul on oma sõnum: soomlastele räägime Talsinkist stiilis „same-same, but different“; rootslasi innustame loobuma igavast korralikkusest ja rutiinist; lõuna pool tögame end kui aeglast põhjanaabrit, kus puhkus ja ägedad hetked kestavad kauem,“ võttis kampaaniad kokku turismiarenduskeskuse direktor Liina Maria Lepik. „Meie lähiturgudest seni ainult Läti on väga hästi taastunud, nii et mahud ületavad kriisieelset taset juba veerandi võrra, ülejäänud turud soovime samuti lähiajal endises mahus tagasi võita.“

Viimased majutusstatistika andmed pärinevad aprillist ning kuigi tulemused on sel aastal iga kuuga paremaks läinud, siis välisturistide ööbimisi oli ikkagi veel kolmandiku võrra vähem, võrreldes kriisieelse, 2019. aastaga. „Teeb rõõmu, et kui kriisi algusega langes Eesti turism mahtude poolest 20 aastat tagasi, siis nüüd viimastel kuudel oleme saavutanud 10 aasta taguse tulemuse. Mõne kuuga 10 aastat on tubli saavutus, aga nii-öelda 10 aastat on veel minna,“ illustreeris Lepik. Enne kriisi oli turism Eestile oluline välistulude tooja, moodustades kolmandiku Eesti teenuste ekspordist.

Kampaaniad toimuvad digi-, print- ja välimeedias, neid toetavad põhjalikud Eesti-teemalised vahelehed ja veebimaterjalid suuremates ja mainekamates väljaannetes, mille tiraažid ulatuvad sadadesse tuhandetesse, nagu Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat, Perfect Guide, Dagens Nyheter, Ieva, Žmones, Savaite.

Soome kampaania põhivisuaaliks on Helsingi ja Tallinna kaart, mis näitab kahe linna lähedust, toob välja sarnast ja erilist. Kampaanialeht esitleb kaardil ligi 40 objekti, mida Visit Estonia soovitab soomlastel kohe külastada. „Soomlased on olnud kahe pika koroona-aasta jooksul üks enam kodus püsinud rahvaid. Meie sõnum on, et Eesti pole kusagil kaugel, kuhu minekuks peab hulgaliselt ettevalmistusi tegema, vaid Tallinna võib vabalt kutsuda ka kõige lõunapoolsemaks Helsingiks, kuhu soomlased on väga teretulnud enda jaoks uusi paiku avastama,“ selgitas Lepik.