Suvepuhkus Leedus: viis ägedat kohta, kuhu pere ja lastega minna

Nemunase jõe kalda lähedal asuv veepark on oma 30 000 ruutmeeri suuruse alaga Baltimaade suurim. Seal on rohkelt liutorusid, erinevaid basseine, mis imiteerivad nii merelaineid kui jõevoogusid, veeliumäed, mullivannid ning 19 erinevat sauna. Seikluslikule veepuhkusele lisaks tasub rentida jalgrattad, et avastada kohalikke metsaradu puujuurikatest ehitatud muinasjutuliste olenditega teede ääres ning külastada hubaseid välikohvikuid.

Käänuline rada üle raba Varnikai metsas viib linnakärast eemale selle loodusliku ala kõige huvitavamatesse paikadesse. Vernikai kaitsealal on puutumata metsaala, kus leidub ohustatud ja haruldasi taime- ja loomaliike. Külastajate mugavuse huvides on kaitseala kaunimatesse ja raskemini ligipääsetavatesse kohtadesse paigutatud pinkidega lehtlad, kolm vaateplatvormi ja kümme puhkepeatust.

Üks Leedu külastatumaid vaatamisväärsusi on puulatvades asuv jalutusrada. See on 300 meetrit pikk ning raja ülemine punkt on 21 meetri kõrgusel. Teras- ja betoonkonstruktsiooniga rada annab külastajatele võimaluse imetleda kõrgustest Anykščiai põlismetsa. Puulatvadest paistavad linnulennult ka Sventaja jõgi, Anykščiai linn ja sinna viivad teed.