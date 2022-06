Põhjamaade lennufirma SAS on suures kahjumis, nende ebaedu mõjutab ka eestlasi

Lennundusekspert Sven Kukemelk selgitas ERR-ile, et praeguste raskuste alge peitub selles, et Põhjamaade turul pakuvad tugevat konkurentsi odavlennufirmad, SAS-i kulud on aga nõudlike ametiühingute tõttu kõrged.

SAS-i kadumist Kukemelk tõenäoliseks ei pea, kuid võimalik on, et SAS jätkab mõne teise suurema lennufirma tütarettevõttena. „On ka võimalik variant, et SAS marginaliseerub ja et firma fookusesse jääbki väga väike osa lende. Praegu on neil ligi 200 lennukiga lennupark, võimalik on, et nad jätkuvad 30–40 lennukiga.“