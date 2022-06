Lennukist mahajäämine on reisi katkemise üks põhipõhjusi

Ainuüksi Tallinna lennujaamas suurenes möödunud nädalal reisijate arv eelmise aastaga võrreldes viis korda. Suurenenud on ka reisikindlustuste sõlmimise sagedus. „Kui varem sõlmiti reisikindlustus eelkõige kaugetele lendudele, siis on ülerahvastusprobleemid Euroopa lennujaamades suurendanud huvi kindlustuse vastu ka lühemate otsade puhul,“ selgitas Ergo kindlustuse vanemkäsitleja Kaiu Tuisk .

Maikuus laekus Ergo kindlustusele 135 reisikindlustuse juhtumit, millest üle kolmandikel juhtudel katkes reis lennule mitte jõudmise tõttu. „Viimastel nädalatel on tulnud ette ka juhtumeid, kus lennujaamad ei suuda reisijaid ära teenindada ning lende suunatakse teistesse lennujaamadesse,“ kommenteeris Tuisk, kelle sõnul on hetkel pea pooled reisil aset leidvad tõrked seotud lennule mittejõudmise või lennuplaani muutusega. „Sageli tuleb ette lausa sihtkoha muutust, kus reisija lõpetab mõnes teises riigis või peab tee koju leidma läbi teiste lennujaamade.“

Probleemid tekivad ka vahemaandumistel, juhul kui üks lend peaks hilinema. Kui on ostetud eri lennufirmade piletid, siis ühe lennu hilinemisel ja teisele mittejõudmisel lennufirma maha jäämise eest ei vastuta. Ootamatult pikad järjekorrad Euroopa suuremates lennujaamades on aga nii mõnegi inimese reisiplaanid pea peale pööranud. „Praeguses olukorras soovitame jätkulennule jõudmiseks reisida käsipagasiga ja varuda tavapärasest rohkem aega lennuterminali läbimiseks,“ lisas Tuisk. „Ka sama lennufirma pileteid ostes tasub tähele panna, et paljud odavlennud jätkulennule jõudmise eest ei vastuta.“